Хрущовки в столиці можуть значно подешевшати

Квартири на вторинному ринку житла можуть подешевшати на 10-15 %. Насамперед це стосується хрущовок, яким більш ніж півстоліття.

Такі прогнози роблять багато експертів.

«Інтерес до житла низької якості падає, можна прогнозувати, що в найближчі півроку воно подешевшає на 15%, так як було переоцінено під час кризи», - заявив президент Союзу фахівців з нерухомості Олександр Рубанов, пише «Сегодня».

З ним згоден і незалежний експерт ринку Ярослав Цуканов. На його думку, причина здешевлення в тому, що ціни на хрущовки в останні 5 років стояли, тому що ці квартири ($45-50 тис. за 30-метрову одиничку в спальному районі, до $60 тис. - в престижному або біля метро) користувалися попитом у небагатих покупців. А будинки, побудовані в 1970-1980-х, впали за цей час в ціні на 20%. До того ж зараз будується багато нових житлових комплексів, квартири в яких більшого метражу можна купити за ціною хрущовки.

Втім, ріелтори запевняють, що повсюдного обвалу цін не буде. «Цегляні хрущовки на Печерську в Києві навряд чи подешевшають - вони простоять ще 50 років. А ось панельні у спальних районах можуть впасти в ціні, але на 1-2%, - упевнений президент Асоціації ріелторів України Сергій Злидень. - І то не факт, адже їх частіше здають в оренду, ніж купують». Співробітник ріелторської компанії Олексій Холмецкий взагалі говорить, що хрущовки – це житло, яке купується найчастіше за рахунок низької ціни. І дешевшати вони почнуть тільки тоді, коли знову почне працювати ринок іпотеки. Експерт консалтингової компанії Сергій Костецький вважає, що до кінця року ціни можуть навіть трохи вирости: продавець закладе у вартість квартири послуги банку (1-1,5% від ціни), адже з 1 вересня покупки понад 150 тис. грн ($18,75 тис.) здійснюються тільки по безготівковому розрахунку, а значить доведеться оплатити послуги банку. «Але в цілому всі заяви ріелторів спрямовані на пожвавлення ринку, і їх можна легко пояснити. Просто одні намагаються обробляти продавців, запевняючи, що їх ціни завищені, а інші - покупців, мовляв, беріть зараз, тому що дешевше не буде», - вважає Костецький.