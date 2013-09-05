У Києві нарахували понад 150 незаконних парковок

Фото: pauluskp.livejournal.com

"Київтранспарксервіс" перевірить паркування, незалежно від того, чи є у них договір з комунальним підприємством. Про це заявив директор підприємства Андрій Дудко під час зустрічі з учасниками акції протесту працівників паркувального бізнесу, пише "Сегодня".

"Під час перевірок ми часто стикаємося із ситуацією, коли підприємець, який уклав договір із нашим комунальним підприємством, з часом самовільно збільшує кількість машиномісць, не погоджуючи це із "Київтранспарксервісом" і порушує, таким чином, умови договору. Перш ніж звертатися до правоохоронних органів, ми неодноразово направляємо власникам парковок листи з проханням усунути виявлені порушення. І тільки коли реакція на зауваження відсутня, ми змушені звертатися до суду", - розповів Андрій Дудко.

На даний момент близько 150 парковок у столиці взагалі не мають ніякої дозвільної документації, ще частину парковок використовують землю за нецільовим призначенням, повідомили в КМДА.

Раніше "Київтранспарксервіс" на підставі виявлених порушень подав 17 позовів до суду. Влада заявляє, що якщо підприємці не виправлять виявлені порушення, кількість позовів зросте.

Серед найбільш частих порушень з боку власників парковок - самовільне збільшення кількості машиномісць, перевищення встановленого тарифу на паркування і порушення санітарного стану та благоустрою при експлуатації автостоянок.

Нагадаємо, сьогодні близько 400 паркувальників мітингували під КМДА, викликаючи міських чиновників на розмову. Зокрема, підприємці скаржилися на перешкоди в роботі і називали безпідставними звинувачення в недостатніх перерахуваннях коштів до бюджету міста.