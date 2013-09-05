Влада Києва до кінця року обіцяє забезпечити медстраховкою 80 тисяч киян

Вже цього року столична влада має намір залучити до нової соціальної програми страхової медицини біля 80 тисяч киян.

Наступного року у програмі медичного страхування братимуть участь вже майже мільйон мешканців столиці. Про це повідомив голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов під час круглого столу за участі представників найуспішніших страхових компаній, які надають послуги добровільного медичного страхування у Києві та Київській області.

За словами очільника міста, столична влада прагне впровадити страхову медицину, яка б відповідала сучасним світовим зразкам. На виконання соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича, розроблено модель страхової медицини як компонента проекту «Картка киянина».

«Цього року ми запропонуємо окремим категоріям киян – це приблизно 80 тисяч людей – стати членами «Муніципальної лікарняної каси». Наразі йдеться про чорнобильців, афганців, породіль. Відповідний проект рішення на черговому засіданні сесії розглянуть депутати Київради, і ми розпочнемо його активне впровадження», - заявив Олександр Попов.

Як зазначив голова КМДА, власна модель страхової медицини як компонент проекту «Картка киянина» дасть можливість протягом трьох місяців відпрацювати злагоджений механізм медичного забезпечення. Після цього місто зможе залучити партнерів, які допоможуть реалізувати широку програму медичного страхування киян. «Наступного року плануємо охопити до 1 мільйона осіб. До проекту зможуть долучитися пенсіонери, а також працівники бюджетної сфери», – зазначив Олександр Попов.

Очільник міста закликав представників страхових компаній обговорити проект, розроблений столичною владою, та надати практичні пропозиції до нього.

Нагадаємо, проект моделі передбачає, що членський внесок та всі подальші щомісячні платежі за малозабезпечених киян сплачуватимуться з міського бюджету. Таким чином, громадяни, не витрачаючи жодної копійки власних коштів, будуть забезпечені необхідними для повноцінного лікування препаратами в умовах стаціонару

Проект «Картка киянина» впроваджується в Києві на виконання соціальних ініціатив Президента та програми голови держави «Україна для людей». Масштабне впровадження картки розпочалося кілька місяців тому. На сьогодні в системі «Картка киянина» зареєстровано більше 220 тисяч мешканців столиці. Загалом на даному етапі впровадження проекту місто планує до кінця року зареєструвати в системі 425 тисяч малозабезпечених киян. Зараз «Картка киянина» дає змогу купувати зі знижкою ліки в аптеках КП «Фармація» та товари – у великих мережах супермаркетів, а також безкоштовно їздити в метрополітені. Функціонал соціальної картки поступово розширюватиметься.