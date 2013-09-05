Назви станцій для метро на Троєщину вигадають кияни

Столична влада оголосила конкурс на визначення назв станцій четвертої гілки київського метрополітену в напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

Відповідне розпорядження підписав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Участь у конкурсі зможуть взяти всі охочі - як фізичні, так і юридичні особи, зазначили в прес-службі.

При формуванні пропозицій учасники мають враховувати основні вимоги. Так, назви станцій метрополітену повинні максимально відповідати назвам наземних транспортних, природних, історико-культурних, містобудівних та інших значущих об’єктів міста, поінформували в КМДА.

У разі формування пересадочних вузлів, що складатимуться зі станцій метрополітену і залізничних зупиночних пунктів, ці об’єкти мають носити однакові назви. Кожне найменування станції має бути індивідуальним, відображати історичну й культурну самобутність міста, підкреслюється в повідомленні.

Також назви станцій не можуть бути використані для збереження пам’яті про відомих жителів столиці, України чи зарубіжних країн, за винятком випадків їх збігу з назвами наземних міських об’єктів, додали в прес-службі.

Конкурс складатиметься з 3 турів. Перший – це надходження в зазначений термін від учасників письмових пропозицій до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА. Другий етап включатиме обговорення киянами проектних назв через «Контактний центр міста Києва». Під час третього туру пройдуть громадські обговорення всіх пропозицій, форму якого визначить конкурсна комісія. Зокрема, це може бути соціологічне опитування, електронні консультації тощо.

Після цього комісія підведе підсумки та затвердить результати конкурсу, зазначили в Київській міськадміністрації.