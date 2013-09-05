10 соток у Києві отримають лише місцеві і черговики

Київська влада збирається обмежити можливість киян отримувати безкоштовно 10 соток (це право передбачено Земельним кодексом), пишуть "Вести".

Тепер безкоштовні сотки надаватимуться лише тим, хто з київською реєстрацією стоїть у квартирній черзі. Такий проект рішення з'явився на сайті мерії. У самій мерії пояснюють це гострим дефіцитом землі в столиці, мовляв, на всіх не вистачить.

«Вільна земля в Києві майже закінчилася», - сказав нам директор департаменту по землі КМДА Юрій Кулаковський. Ділянки ще можна знайти хіба що в районі Жулян і села Троєщина.

Ще при екс-голові Леоніді Черновецькому Київрада роздавала земельні ділянки, прикриваючись законом про право на безкоштовну приватизацію 10 соток. Насправді, що довела прокуратура, ділянки отримували підставні студенти, які потім передавали право на землю в чиїсь руки.

У 2010 році, зі зміною влади на Хрещатику, на роздачу 10 соток наклали мораторій. Хоча юристи вважають, що подібне рішення влади про обмеження бажаючих отримати 10 соток, навіть якщо його ухвалить Київрада, буде незаконним.

«Потрібно, щоб таке рішення було ухвалено на рівні законодавчого органу - парламенту. Інакше це незаконно. Але з іншого боку, рішення можна затвердити в суді», - каже відомий адвокат Роман Марченко.