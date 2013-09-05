Київська ДАІ виявила 15 маршрутників-алкоголіків

Столична Державтоінспекція підбила підсумки проведення профілактичних заходів "Перевізник-2013", пишуть "Вести".

Як повідомили в управлінні ДАІ Києва, з початку заходів було перевірено більше 9000 автобусів. Інспекторами ДАІ виявлено 595 технічно несправних автобусів, а 148 взагалі зняті з маршрутів, через порушення правил перевезень і незадовільний технічний стан, що загрожує безпеці руху.

У ході перевірок, працівниками ДАІ за півтора місяці задокументувано понад 3 тис. порушень законодавства , допущених водіями автобусів. Найбільш поширені порушення це перевищення швидкості руху - 392, перевезення пасажирів понад встановленої кількості - 295 .

У Києві під час відпрацювань було виявлено 15 водіїв у стані алкогольного сп'яніння, які перевозили людей.

Також реєструвалися випадки, коли водії взагалі не мали водійського посвідчення та керували викраденими транспортними засобами та ще у п'яному вигляді.

"Такі заходи, які ми постійно проводимо, надзвичайно важливі й потрібні, оскільки сприяють зменшенню правопорушень та дорожньо -транспортних пригод за участю маршрутних транспортних засобів", - говорить начальник столичної Державтоінспекції Анатолій Курінний.