Киянам дозволили паркуватися на стоянках готелів та офісів

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Тепер паркуватися на стоянках біля офісів, ресторанів, готелів з табличкою «тільки для співробітників і гостей» може будь-який водій. Таку постанову прийняв Кабмін, повідомляють "Вести".

А КП «Київпарктранссервіс» складає списки парковок, з якими буде розривати договори оренди - адже право на організацію стоянок на тротуарах і проїжджій частині тепер мають тільки вони. На парковках про нововведення знають, але чинять опір. «Вести» виїхали в рейд.

У готелі «Редіссон» на Ярославовому валу парковка вільна. Але в мить з'являється охоронець. «Ви в готель? Взагалі-то це парковка для гостей». «А про постанову Кабміну знаєте?» - Запитуємо. «Так, знаємо. Якщо ви на годинку, то залишайте, а якщо більше, то залиште телефон - раптом місце зарезервовано», - каже охоронець .

А ось біля готелю «Дніпро», побачивши постанову Кабміну, відразу ж опустили шлагбаум. « Коли «Київпарктранссервіс» розірве з нами договір, тоді й приїдете. Шукайте парковку в іншому місці», - сказав охоронець.

У магазину елітного одягу «Санахант» на вул. Грушевського місць мало, і охорона пішла на хитрість, щоб нас не пустити: «Ви що, не бачите, тут всі авто з номерами ВР. Це парковка Кабміну». Черговий Кабміну це спростував, але нам все одно не вдалося прорватися на стоянку.

«Найтепліший» прийом нам організували біля ресторану «Теракота», фішками якого з написом VIP club заставлені тротуар та узбіччя. Ми в нахабну перетягли важку перешкоду і почали заїжджати. Відразу ж з'явився швейцар і став виганяти нас. Коли ми пригрозили міліцією, він зателефонував начальнику: «Зараз компетентна особа прийде». Прибіг охоронець, а за ним - ще четверо. Всі вони оточили машину, не даючи вийти. «Не можна стояти, тут серйозні люди паркуються! Яка постанова! Ми на роботі, гроші заробляємо», - не здавалися вони.

За словами начальника КП «Київпарктранссервіс» Андрія Дудко, влада складає списки парковок, з якими раніше укладали договори. «Ми їх будемо розривати. Тепер тільки наше КП має право організовувати паркування на тротуарах і проїжджій частині, обладнувати їх паркоматами. Тепер біля офісів, ресторанів, готелів зможуть зупинятися всі бажаючі», - каже Дудко. Природно, за плату: у центрі - 10 грн на годину.

Експерт з транспорту Богдан Аганін оцінює нововведення позитивно. За його словами, ресторани дуже часто перекривають крайню смугу і виставляють незаконні фішки. «Я під'їжджаю і питаю: «Покажіть договір з Київпарктранссервісі». Нема? Приберіть ваші фішки», - говорить Аганін. І радить викликати міліцію, якщо не пускають.

А за словами президента Асоціації ресторанів України Ольги Насонової, таке рішення вплине на відвідуваність закладів. «У дорогі ресторани приїжджають клієнти, які залишають чек на 5-6 тис. грн. Хіба вони будуть шукати, куди поставити машину? Швидше за все, ресторани не будуть підкорятися, щоб не втратити клієнтів». Проблеми готелям передрікає і президент Асоціації малих готелів України Дмитро Заруба: «Готелі можуть навіть втратити зірок, якщо у них не буде достатньої кількості паркомісць».