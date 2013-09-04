Азаров наказав побудувати в центрі Києва каток і басейн

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручив Міністерству молоді та спорту разом з Київською міськадміністрацією розробити концепцію розвитку території Національного спортивного комплексу "Олімпійський". Про це прем'єр заявив сьогодні на засіданні Кабміну, повідомили у прес-службі уряду, пише "Сегодня".

"Хочу звернути увагу на територію навколо Національного спортивного комплексу "Олімпійський", яка знаходиться в центрі міста Києва і повинна стати повноцінним спортивним серцем столиці", - заявив Микола Азаров.

За словами прем'єра, розмови про будівництво на території "Олімпійського" ​​льодової арени, багатофункціонального спортивного комплексу з тенісними кортами і плавального басейну ведуться вже давно.

"А нам потрібні не розмови, а проекти і будівництво", - сказав Азаров.