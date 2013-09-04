До Києва привезли християнську святиню, яка допомагає отримати надбавку до зарплати

У храм апостола Луки на території столичного міліцейського госпіталю на Лук'янівці привезли християнську святиню - ікону з частками пояса і ризи Пресвятої Богородиці.

На честь її прибуття настоятель храму протоієрей Ярослав Ящук провів святкову службу. Святиня пробуде в церкві до 1 жовтня, пише «Сегодня».

Вона являє собою стародавню дерев'яну ікону афонського листи із зображенням Богородиці, під яким поміщені частинки одягу Пресвятої.

«Ікона зберігається в Свято-Іверському одеському чоловічому монастирі, але оскільки це святиня всього християнського світу, то вона часто подорожує по всій Україні та Росії. Пресвята Богородиця творить різні чудеса, а частинки її одягу можуть допомогти навіть у буденних питаннях. Наприклад, отримати кошти на хліб насущний або надбавку до зарплати», - каже Ярослав Ящук. Прикластися до ікони зі святими частинками зможуть всі бажаючі з 9:00 до 20:00 щодня. Служби проводяться також щодня о 9:00, 13:00 і 17:00 годині.