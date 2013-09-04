У Києві біля вокзалу утворився трамвайний затор (фото)

У Києві паралізовано кілька трамвайних маршрути / Фото : Сегодня

Сьогодні вранці на вулиці Старовокзальній в Києві зійшов з рейок 18-й трамвай, який йде до Контрактової площі.

Це був трамвай, який подавався на посадку. На місце події прибула ремонтна бригада.

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Як відзначає видання, оскільки трамвай зійшов із рейок на колії, що також використовуються 1-у і 3-у маршрутах швидкісного трамвая, утворився трамвайний затор. На шляхах стоять і швидкісні, і звичайні (18-й і 15-й трамваї, повідомляє «Сегодня».

На зупинці зібралося дуже багато людей. Їх намагаються розвозити комунальним транспортом.