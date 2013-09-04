Здоровим киянам призначають ліки від алкоголізму та атеросклерозу

Стан здоров'я залежить не від способу життя і звичок, їжі та інших факторів, які, як прийнято вважати, впливають на самопочуття, пишуть Вести .

Ваші діагнози безпосередньо залежать від того, до якого лікаря ви потрапили. Ми провели експеримент: кореспондент відправився за трьома різними районним поліклінікам і в одну приватну клініку зі скаргами на періодичний головний біль. Хоча насправді наш співробітник абсолютно здоровий (зовсім нещодавно здавав всі аналізи), хіба що трохи недосипає і іноді реагує на зміну погоди . В результаті без будь-яких досліджень він отримав діагнози і рецепти, які в загальній складності тягнуть на 600 гривень (ще 230 гривень довелося заплатити за прийом у приватній клініці).

Експерти, яким ми відсилали призначення, шоковані. Кажуть, в кращому випадку людина просто б витратила гроші, але в гіршому - могли б виникнути слабкість, алергія, проблеми з тиском. «Тут спливають дві проблеми. По-перше, кваліфікація лікарів, яка часто залишає бажати кращого. Ну, а по-друге - тісна співпраця медиків з фармкомпаніями, - говорить член експертної групи при МОЗ з медреформу Андрій Гук. - Скажу так : серед тих ліків, які вам виписали, є ті, чиї дистриб'ютори платять лікарям. Але як платять? Схеми зв'язку лікарів з фармфірмами стали більш завуальованими.

Тепер, кажуть, фармфірми або платять фіксовані ставки лікарям за виписку їх ліків, або дають бонуси - наприклад, поїздки за кордон нібито на фармацевтичні виставки. Насправді - небагаті наші терапевти мають шанс хоча б світ подивитися». Ще, кажуть лікарі, їм дарують подарунки у вигляді красивих халатиків (у багатьох лікарів на кишеньках красуються логотипи фармацевтичних компаній), необхідної канцелярії, теж з логотипами, або підносять потрібні в роботі тонометри, фонендоскопи (адже в державних поліклініках хорошої апаратури завжди не вистачає). Тому лікарі і намагаються від головного болю виписувати різні, часом не дуже дешеві, препарати».

Наш кореспондент з одними і тими ж симптомами звернувся в три різні поліклініки та одну приватну. В результаті отримав два діагнози і список препаратів на суму в 600 гривень.

Поліклініка № 2 Шевченківського району

У кабінеті терапевта поліклініки № 2 Шевченківського району мене зустріла симпатична привітна дівчина. Задавши кілька чергових питань і вимірявши тиск (130 /80), терапевт детально розпитала, з чим пов'язана робота. «Працюєте за монітором? А він спалює кисень. Все комп'ютеризовано. І нікуди від цього не подітися, якщо хочеш бути на коні в цьому світі. Так що у вас - синдром менеджера» , - підбила вона підсумок після декількох хвилин бесіди. Правда, в картці написала: вегето - судинна дистонія. Порекомендувала відрегулювати графік і хоча б раз на місяць вибиратися в Ботанічний сад, записатися в басейн і відмовитися від куріння. Але, крім загальних рекомендацій, лікар -таки виписала препарати.

«Мілдронат відрегулює вам судини. Можливо, трохи почастішає серцебиття. Але якщо в межах 60-85 - нормально. Якщо 90-100 - препарат треба відміняти, але я такого не зустрічала. Гомеопатичний препарат Хомвіотензин нормалізує тиск. Так, і попийте алору - це заспокійливий препарат. Якщо протягом пари тижні не буде позитивних зрушень, підходите до невропатолога», - розповіла вона.

В інструкції до алори пасифлори вказано, що її рекомендують хворим з неврозами, депресивними проявами, симптомами клімаксу, стресом і безсонням. А ось мілдронат рекомендують алкоголікам, людям з серцевими захворюваннями, при фізичному перенапруженні. Хомвіотензин рекомендують сердечникам, гіпертонікам.

Цінник :

Мілдронат - 60 таблеток за 117 грн

Хомвіотензин - 100 таблеток за 134 грн

Алора пасифлора - 20 таблеток за 39 грн

Сума: 290 грн

Поліклініка № 1 Солом'янського району

Оскільки я прописаний за іншою адресою, то в цій поліклініці мені потрібно було написати заяву на прийом у лікаря (як і в усіх державних поліклініках). Правда, в реєстратурі два рази наполегливо пропонували ще й купити картку «через дорогу». Терапевтом виявилася жінка років за 50. Вона оглянула мене поглядом досвідченого фахівця поверх окулярів і довго не церемонилася.

«Цей колір шкіри у вас звичайний? Гайморитом не страждаєте? Нежить є?» - Задавала вона питання, одночасно накачуючи на руці тонометр (110/ 80). В кінці розмови рекомендувала обов'язково перевірятися у окуліста. «Перевірте очі в першу чергу. Може, у вас глаукома. Потім - до невропатолога, і зробіть МРТ», - суворо сказала вона. Правда, в картку лікар не написала жодного діагнозу. Список препаратів від неї виявився найбюджетнішим. Знеболювальне - імет, віноксін, який рекомендують при погіршенні пам'яті, атеросклерозі, порушеннях кровообігу в мозку, після черепно-мозкових травм. Гліцесед надає заспокійливу дію, але його призначають і при дистонії.

Цінник :

Гліцесед - 50 таблеток за 18 грн

Імет - 10 таблеток за 18 грн

Віноксін - 60 таблеток за 70 грн

Сума : 106 грн

Поліклініка № 2 Деснянського району

Лікар призначила флюорограму і аналіз крові. Коли я почав описувати свою роботу, терапевт кивнула: «Це хронічні скарги від усіх, хто працює за комп'ютером». І поцікавилася, чи не набрякають чи є у мене ноги. «Це теж може впливати на голову» , - сказала вона. «Ви курите? Кидайте. У мене родич димів, а після нападу ядухи, нарешті зав'язав», - пояснила лікар. «Купіть оксібрал на основі барвінку . Він знімає спазми судин головного мозку. П'єте місяць, не залежно від того, болить чи ні. Німегезик - при болю. Магне B6 - для нервової системи при перевтомі», - перерахувала терапевт. І, витягнувши з столу купу рекламок препаратів, порекомендувала вітаміни для очей відомої марки. А от від цитромона вона мене відрадила - мовляв, там кофеїн.

Цінник :

Оксибрал - 20 капсул за 60 грн

Німегезик - 100 таблеток за 52 грн

Магне B 6 - 50 таблеток за 85 грн

Сума : 197 грн

Приватна клініка

А ось у приватній клініці на вулиці Саксаганського вчинили по-іншому, на відміну від госполіклінік. Тут не стали виписувати ніяких препаратів. Лікар пояснив, що робити цього не потрібно без серйозного обстеження у невропатолога.

Чоловік за 45 років, правда, поставив попередній діагноз - «мігрень» - і поцікавився, чи не було у мене травм голови, на що алергія і чи немає вдома домашніх тварин. «Судячи з ваших симптомів, все це схоже на мігрень», - сказав він і рекомендував МРТ (в середньому по місту це коштує 800 грн) і сходити до невропатолога (у цій клініці - ще близько 230 гривень). «Вам поки ліків не потрібно, проведемо обстеження. Обов'язково перевірте голову. У мене знайомий жив не тужив, нічого не турбувало. І одного разу в голові лопнула кіста. Помер у лікарні. Якби обстежувався, то виявили б захворювання. Така ось міна уповільненої дії», - попередив він.

Цінник :

Прийом у терапевта - 230 грн

Як знайти лікаря: шукайте відгуки та дивіться на канцелярію

Член експертної групи при МОЗ з медичній реформі Андрій Гук подивився рекомендації лікарів: «Напрям до невропатолога - це правильно. А ось що стосується препаратів, то , крім знеболюючих, при таких симптомах нічого не потрібно. Наприклад, мілдронат використовується при абстинентному синдромі у хворих на алкоголізм, гомеопатичний Хомвіотензин - при артеріальній гіпертонії. Те ж саме стосується й інших ліків».

Як же вибрати чесного лікаря? Голова київського лікарського товариства Олег Мусій говорить, що потрібно хоча б пару раз поспілкуватися з ним і запитати рекомендації знайомих або ж почитати відгуки в інтернеті. До речі, виписані їм ліки теж можна спочатку перевірити ще в інтернеті, а потім вже бігти в аптеку. Експерти кажуть, що насторожити повинні настійні рекомендації відвідати саме конкретну аптеку або ж велика кількість ручок, папок та іншого з логотипами фармацевтичного бренду.