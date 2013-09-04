Киянам доводиться чекати міську електричку по 40 хвилин (відео)

08:33, 04 вересня 2013
Київ
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Гроші заборгувала столична міськадміністрація

Гроші заборгувала столична міськадміністрація

У Києві залізничники, які відповідають за технічну справність поїздів, заборонили возити людей чотирьом з десяти електропоїздів.

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Гроші на ремонт залізничникам заборгувала столична міськадміністрація, - повідомляє ТСН.

Міська електричка користується шаленим попитом, хоча часто її доводиться чекати 40 хв і треба проявити всю спритність, щоб втиснутися в переповнений транспорт. Поламані електрички, якими не можна возити людей, залізничники поставили в депо.

Ремонтувати техніку повинні залізничники, а платити - міська адміністрація. Але вона з грошима не поспішає і дає утричі менше, ніж треба, і вже заборгувала близько 60 млн грн. У те, що через несправність в ремонтне депо заженуть всі міські електрички, не хочуть вірити і залізничники.

У міській адміністрації, в липні, коли так само простоювала майже половина електричок, пояснювали, що заборгували, тому що цей транспорт не дає прибутку. Чи знайдуть тепер гроші на ремонт, обіцяли розповісти пізніше.

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