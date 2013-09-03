Суд визнав законною сесію Київради і рішення по бюджетникам

У вівторок, 3 вересня, розглянувши апеляційні скарги на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 9 серпня 2013 року, Київський апеляційний адміністративний суд залишив їх без задоволення, а постанову окружного суду - без змін. Таким чином, набуло законної сили рішення, яким визнано компетенцію на здійснення повноважень Київрадою аж до обрання нового складу Київської міської ради на чергових місцевих виборах.

Нагадаємо, що скаргу на постанову Окружного адміністративного суду Києва від 9 серпня 2013 за позовом третьої особи із самостійними вимогами на предмет спору, депутата Київради Юрія Дмитрука, до секретаря столичної міськради Галини Гереги та Київради про визнання наявності у них компетенції (повноважень) як у суб'єктів владних повноважень було подано столичними міськорганізаціями ВО «Батьківщина» та політичної партії «Громадянська позиція». Окружний адміністративний суд рішенням від 9 серпня 2013 року визнав компетенцію на здійснення повноважень, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», у Київради, обраної на позачергових виборах 25 травня 2008 року, а також у заступника міського голови - секретаря Київради Галини Гереги. Суд також вирішив, що ця компетенція залишається аж до обрання нового складу Київської міської ради на чергових місцевих виборах. Це рішення було оскаржено опозицією в Апеляційному суді. За твердженням експертів, у разі задоволення цих скарг з'явилися б підстави для оголошення Київради нелегітимною. Також могли бути визнані незаконними рішення, прийняті на «соціальній» сесії Київради 19 серпня.

Цього ж дня у Окружному адміністративному суді Києва мала розглядатися інша справа, що стосувалася роботи Київради. Народні депутати від «Батьківщини» Юрій Одарченко та Олександр Чорноволенко у позові до Київради та Галини Гереги вимагали визнати незаконним і скасувати розпорядження Гереги про призначення засідання Київради 19 серпня. На думку позивачів, була порушена процедура призначення сесії. У вівторок, 3 вересня, суд ухвалив залишити справу без розгляду, оскільки отримав від позивачів клопотання про відкликання позовної заяви.

Таким чином, на сьогодні суди підтвердили легітимність Київської міської ради. Також залишаються чинними рішення, ухвалені депутатами 19 серпня.

Нагадаємо, що напередодні стурбованість наміром окремих політичних сил визнати незаконними проведення сесії Київради 19 серпня та ухвалених на ній рішень висловили столичні профспілки. «Політики повинні поставити крапку в цьому питанні в парламентській сесійній залі, а не за рахунок простих киян. Ми вкотре закликаємо народних депутатів повернутися до своїх безпосередніх обов'язків – добиватися прийняття необхідних законів, а не ходити по судах, скасовуючи рішення Київради, ухвалені в інтересах киян», - зазначив голова Київської міської ради профспілок Валентин Мельник.

В свою чергу, експерти назвали подання позовів «політичною помилкою опозиції». «Вирішувати політичні питання за рахунок виборця - це політичне самогубство. Лікарі, вчителі, інші кияни, яких може стосуватися це рішення (йдеться про визнання засіданні 19 серпня незаконним, - ред.), не зрозуміють такого кроку «Батьківщини». Якщо у бюджетників в разі позитивного рішення суду почнуть відбирати вже отримані ними надбавки, це буде серйозним ударом, тому що зарплата у них невелика, їх сім'ям важлива кожна зароблена копійка», - вважає президент Української академії політичних наук Микола Михальченко.

На засіданні 19 серпня Київрада ухвалила низку соціальних та господарських рішень. Зокрема, депутати проголосували про виділення коштів на муніципальні надбавки бюджетникам - вчителям, лікарям, соціальним працівникам. Також місто виділило гроші безробітним киянам, які брали участь у громадських роботах, відшукало кошти на виконання проектних робіт з будівництва метро на Теремки-2 і на Троєщину, на завершення будівництва станції метро «Теремки», роботи з реконструкції Поштової площі та ряду вулиць, на придбання снігоприбиральної техніки, на ремонт магістральних каналізаційних колекторів тощо.