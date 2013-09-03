Дешеві ліки для пенсіонерів за «Карткою киянина» виявилися обманом (відео)

Знижені ціни комунальних аптек для власників "Картки киянина" виявилися вищими за ціни в комерційних аптеках, де немає жодних знижок.

"Картка киянина" виявилася обманом для отримання додаткових грошей з пенсіонерів, повідомляє ТСН з посиланням на програму "Гроші".

Нагадаємо, "Картка киянина" була запроваджена столичною владою, щоби допомогти пенсіонерам зекономити - пластикова карта передбачає безкоштовний проїзд та знижки, зокрема, і в 42-х комунальних аптеках. Наразі ці картки отримали вже 50 тисяч киян.

Однак розслідування "Грошей" показало, що насправді знижок немає.

Київська пенсіонерка Софія Костянтинівна вирішила скористатися подарунком мерії та купити собі ліки від артриту у аптеці комунального підприємства "Фармація". "Я узяла дві пачки по 58,20 грн. І знижка тут 22%", - говорить пенсіонерка. У сусідній комерційній аптеці ті самі ліки без знижок виявилися на гривню дешевшими.

Спроба пенсіонерки розібратися із працівниками "пільгової" аптеки завершилася посиланням на центральний офіс, до якого жінка не наважилася їхати через хворі ноги. "Я не розумію, що це за таємниця така, що завідувач аптеки сам не може відповісти?", - сказала киянка.

Керівництво КП Фармація, до якого звернулися журналісти програми, стверджує, що ціни у його мережі на 10-40% нижчі за ринкові. "Ми собі працюємо в зменшення прибутку, але на благо киян", - сказав один зі співрозмовників.

Він запевнив, що ситуація, яка трапилася на очах журналістів з ліками від артриту - це виняток, а більшість ліків у комунальних аптеках все ж дешевші від ліків у комерційних. "Там де вона купила цей препарат, я впевнений, що інші лікарські засоби набагато дорожчі, ніж у нашому комунальному підприємстві Фармація, де утримувач картки киянина може отримати ці ліки", - сказав посадовець.

Журналісти взяли чек, за яким жінка скуповувалася в комунальній аптеці, і який складався з 7 найменувань. Як виявилося, придбання цих само ліків у тих само кількостях у "беззнижковій" комерційній аптеці коштувало на 6 гривень дешевше.

Як відомо, "картку киянина" мають отримати ще 220 тис. людей.