У Попова обіцяють не підвищувати ціни на хліб

Ціни на соціальні сорти хліба в Києві залишаться низькими. Більше того, нинішньої осені кияни можуть розраховувати на недорогу сільськогосподарську продукцію .

Про це повідомив перший заступник глави Київміськдержадміністрації Анатолій Голубченко, передають «Коментарі».

«Столична влада не має наміру підвищувати ціни на соціальні сорти хліба. У країні в нинішньому році зібрано рекордний урожай зернових. Ми змогли утримати ціни і виконати свої соціальні зобов'язання у кризові роки. Сьогодні, коли стан економіки стабілізувалося, тим більше немає причин їх підвищувати», - зазначив Анатолій Голубченко.

Перший заступник голови КМДА акцентував, що своєчасні кроки держави з подолання кризи дозволили владі на місцевому рівні не тільки зберегти, а й посилити соціальний захист населення.

«Антикризові заходи, затверджені на найвищому державному рівні, ініційовані Президентом реформи в податковій політиці, в галузі дерегуляції підприємництва дозволили українській економіці вижити в умовах світової кризи. Більше того, вони створили запас міцності, який допоміг, в тому числі на місцевому рівні, не тільки зберегти необхідний рівень соціального захисту населення, а й підвищити його», - сказав Анатолій Голубченко.

За його словами, серйозно сприяють збереженню стабільних прийнятних цін на продукти харчування й програми, що реалізуються столичною владою. Зокрема, Анатолій Голубченко нагадав про розширення практики проведення сільгосп'ярмарків в столиці, на яких кияни можуть купити дешеві продукти безпосередньо у виробників. Крім того, місто активно домовляється з виробниками і постачальниками про дешеву сільгосппродукцію.