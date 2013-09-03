У Києві затримали подружжя, підозрюване у крадіжках з авто

У Києві правоохоронці затримали подружжя, яке спеціалізувалося на крадіжках з автомобілів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю столичної міліції.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, мешканці одного з будинків, розташованого в Дарницькому районі столиці, помітили підозрілу пару - чоловіка та жінку, які пізно ввечері блукали між будинків і придивлялися до припаркованих автомобілів. Люди зателефонували до міліції та повідомили про цих двох.

Працівники патрульної служби Дарницького райуправління, прибувши на місце виклику, виявили, що чоловік та жінка вже встигли скоїти крадіжку з автомобіля. Шляхом витискування бокового скла вони викрали з салону автомобіля марки «Мерседес» магнітолу та GPS-навігатор.

Наразі проводиться перевірка на причетність крадіїв до вчинення інших злочинів на території столиці.

Дана подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція цієї статті передбачає арешт на строк від трьох до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.