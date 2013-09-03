ЗМІ: Метро отримує збитки через мільйони "лівих" жетонів, а не низькі тарифи (відео)

Поки метрополітен скаржиться на збитковість, і анонсує підняття цін на проїзд, працівники метро заробляють на "лівих" жетонах величезні суми грошей.

Про це програмі "Гроші" розповів колишній працівник київського метрополітену, повідомляє ТСН.

За його словами, обіг жетонів контролювати практично неможливо, оскільки факт їхнього продажу ніяк не фіксується - чеків ніхто не видає. Крім того, підробити жетон теж досить легко. "Емісію цих жетонів відстежити неможливо, тому що на жетоні немає ні номера, ні розпізнавальних знаків", - говорить екс-працівник метро.

Таким чином, пасажири, щодня користуючись метро, можливо, насправді збирають комусь на приватний автомобіль.

Колишній працівник КП "Київський метрополітен" Анатолій розповів журналістам, як саме може відбуватися оборудка з жетонами.

"У метрополітені в турнікетах вмонтовані так звані фіксовані блоки - це засіб, який враховує кількість пасажиропотоку, пройдений, скажімо, з ранку до закриття метрополітену. Кожний жетон, який впав, це пройдена одиниця. Досить відключити цей фіксований блок і кількість жетонів, які опустилися в купюроприймач турнікета, визначити ні практично, ні теоретично неможливо", - сказав він.

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Раніше у пресі вже з'явилася інформація, що 30% жетонів обертаються в тіні. "Факти витоку жетонів з метрополітену є. Це поле для корупції", - зазначив експерт з питань транспортної галузі Богдан Аганін.

Також можливість схожих фінансових махінацій вже довели працівники однієї зі станцій столичного метро, які вкрали більше мільйона гривень, цілий рік поспіль витягуючи гроші з автоматів для поповнення проїзних карток.

Тим часом у метрополітені роками скаржаться на сотні мільйонів збитків і говорять про підвищення вартості проїзду з двох до чотирьох гривень. "Ну не дві гривні, точно, що не дві", - прокоментував працівник Київського метрополітену.