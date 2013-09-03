Прокуратура розслідує ДТП за участю офіцера «Кобри»
ДТП призвело до загибелі двох мотоциклістів
Прокуратура розслідує ДТП за участю працівника спецпідрозділу ДАІ «Кобра», яке призвело до загибелі двох мотоциклістів. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, Переяслав-Хмельницька міжрайонна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє осіб. Аварія сталася на автошляху Бориспіль-Дніпропетровськ неподалік Переяслав-Хмельницького.
Як попередньо встановлено, близько опівночі на власному автомобілі «Міцубісі Галант» працівник спецпідрозділу ДАІ «Кобра», порушивши Правила дорожнього руху, допустив зіткнення з мотоциклом ІЖ «Планета». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир мотоцикла від отриманих травм помер на місці пригоди. Водій мотоцикла отримав відкриту черепно-мозкову травму та був доставлений до реанімаційного відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні, де наступного дня помер.
За даними прокуратури, відомості про вказану дорожньо-транспортну подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Як повідомляв УНІАН, автор і ведучий програми «Знак оклику» на ТВі Артем Шевченко повідомив, що у Києві в ніч з 1 на 2 вересня у ДТП загинули двоє офіцерів спецпідрозділу ДАІ «Кобра». Пізніше Державтоінспекція спростувала факт загибелі у ДТП працівників спецзагону ДПС "Кобра".
Як повідомили у прес-службі департаменту ДАІ МВС України, "… 1 вересня поточного року о 23:50 на 52 км автодороги Бориспіль - Дніпропетровськ, поблизу м. Переяслав Хмельницького Київської обл. сталося зіткнення автомобіля Mitsubіshi Galantта мотоцикла "ІЖ Планета". Внаслідок автопригоди водій та пасажир мотоцикла загинули». При цьому в департаменті ДАІ наголошували, що «учасники ДТП не є працівниками органів внутрішніх справ України».