Прокуратура розслідує ДТП за участю офіцера «Кобри»

Прокуратура розслідує ДТП за участю працівника спецпідрозділу ДАІ «Кобра», яке призвело до загибелі двох мотоциклістів. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, Переяслав-Хмельницька міжрайонна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло двоє осіб. Аварія сталася на автошляху Бориспіль-Дніпропетровськ неподалік Переяслав-Хмельницького.

Як попередньо встановлено, близько опівночі на власному автомобілі «Міцубісі Галант» працівник спецпідрозділу ДАІ «Кобра», порушивши Правила дорожнього руху, допустив зіткнення з мотоциклом ІЖ «Планета». Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир мотоцикла від отриманих травм помер на місці пригоди. Водій мотоцикла отримав відкриту черепно-мозкову травму та був доставлений до реанімаційного відділення Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні, де наступного дня помер.

За даними прокуратури, відомості про вказану дорожньо-транспортну подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили загибель кількох осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Як повідомляв УНІАН, автор і ведучий програми «Знак оклику» на ТВі Артем Шевченко повідомив, що у Києві в ніч з 1 на 2 вересня у ДТП загинули двоє офіцерів спецпідрозділу ДАІ «Кобра». Пізніше Державтоінспекція спростувала факт загибелі у ДТП працівників спецзагону ДПС "Кобра".

Як повідомили у прес-службі департаменту ДАІ МВС України, "… 1 вересня поточного року о 23:50 на 52 км автодороги Бориспіль - Дніпропетровськ, поблизу м. Переяслав Хмельницького Київської обл. сталося зіткнення автомобіля Mitsubіshi Galantта мотоцикла "ІЖ Планета". Внаслідок автопригоди водій та пасажир мотоцикла загинули». При цьому в департаменті ДАІ наголошували, що «учасники ДТП не є працівниками органів внутрішніх справ України».