Венеціанський міст у Гідропарку планують відкрити вже цього місяця

Ремонтні роботи завершені більше ніж на 90%

Комунальна корпорація «Київавтодор» планує цього місяця здати в експлуатацію після капремонту Венеціанський міст у Гідропарку.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, роботи з капітального ремонту Венеціанського мосту завершено більше ніж на 90%.

Вже відремонтовано опори, сполучення мосту з підходами, демонтовано та повністю влаштовано плити прогонової будови. Крім того, виконані роботи з укладання вирівнювального шару проїжджої частини, завершується бетонування тротуарів та гідрофобізація елементів прогонової будови.

Найближчим часом буде влаштовано перильне огородження, зовнішнє освітлення, здійснено наплавну гідроізоляцію, а також влаштовано під’їзди до мосту.

«Об’єкт на 100% забезпечений фінансуванням. За сприятливих погодних умов плануємо здати об’єкт в експлуатацію вже цього місяця. Після завершення робіт від старої споруди залишаться лише арки та стійки, а все інше – побудоване заново. За нашими оцінками, конструкція після ремонту має прослужити більше півстоліття», – наголосив головний інженер «Київавтодору» Василь Мельниченко.

Як зазначили в комунальній корпорації, під час розбирання плит прогонової будови виникли непередбачені обставини: через великі амплітудні коливання аркової частини прогонової будови необхідно було створити додаткові облаштування. Тому термін здачі об’єкта в експлуатацію перенесли.