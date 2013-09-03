ЗМІ: У ДТП під Києвом з вини п'яного даїшника загинули двоє хлопців

Винуватця ДТП могли звільнити з ДАІ заднім числом

У той же час з власних джерел Вестей стало відомо, що насправді в аварії біля Переяслав-Хмельницького загинули двоє хлопців, які їхали на мотоциклі, а от винуватцем аварії називають співробітника ДАІ, який, за словами односельців загиблих, був п'яний.

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Також стало відомо, що його нібито звільнили заднім числом.

Як повідомляв УНІАН, вчора на офіційному сайті ДАІ МВС України повідомили що загиблі в аварії біля Переяслав-Хмельницького не мають жодного стосунку до правоохоронних органів.

"Повідомляємо, що 1 вересня поточного року о 23 годині 50 хвилин, на 52 км автодороги Бориспіль -Дніпропетровськ, поблизу міста Переяслав-Хмельницький Київської області сталося зіткнення автомобіля «Mitsubіshi Galant» і мотоцикла «ІЖ Планета». Внаслідок автопригоди водій та пасажир мотоцикла загинули. Слід додати, що учасники ДТП не є працівниками органів внутрішніх справ України. Зараз йде розслідування" , - зазначається на сайті.

Нагадаємо, за чутками, в Києві в ніч з 1 на 2 вересня в автокатастрофі загинули двоє офіцерів спецпідрозділу ДАІ "Кобра". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив автор і ведучий програми "Знак оклику" на ТВі Артем Шевченко .