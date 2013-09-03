Проспект Комарова на Борщагівці оповитий димом через пожежу на дорозі

Через пожежу вулицю заповнив дим / Фото: Відео пробки

У вівторок близько 10 ранку в Києві на проспекті Космонавта Комарова під час руху загорілася темно-синя "Таврія". Дим почав йти з-під капота. Машину охопили язики полум'я.

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Як повідомляє кореспондент "Сегодня", водій намагався самотужки загасити полум'я, але спочатку йому це не вдалося. Через зупинку авто на проспекті виникла значна пробка.

Зрештою вогонь вдалося погасити з вогнегасника, після чого вулицю заповнив дим, і водіям довелося включити протитуманні фари.