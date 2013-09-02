У Києві в ДТП загинули офіцери "Кобри"

У Києві в ніч з 1 на 2 вересня 2013 в ДТП загинули двоє офіцерів спецпідрозділу ДАІ "Кобра". Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив автор і ведучий програми "Знак оклику" на ТВі Артем Шевченко.

За його словами, керівника спецпідрозділу "Кобра" незабаром буде звільнено з посади.

"За даними з моїх джерел сьогодні вночі у Києві сталася автокатастрофа, в результаті якої загинули двоє офіцерів спецпідрозділу ДАІ "Кобра". У цей час увесь особовий склад "Кобри" перебуає на екстренній нараді за зачиненими дверима, яку проводить особисто начальник Департаменту ДАІ МВС України полковник В.Астапкович. Керівника спецпідрозділу "Кобра", за даними моїх джерел, невдовзі буде звільнено з посади. Деталі - згодом", - написав Шевченко.