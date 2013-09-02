У столиці прихильники євроінтеграції оголосили про початок "євронаступу"

У Києві відбулася акція «2 вересня - Євронаступ на бездіяльність політиків!» в якій взяли участь близько тисячі прихильників євроінтеграції з різних частин України. Захід розпочався біля приміщення комітетів Погоджувальної ради Верховної ради України, звідки активісти пройшли колоною до Кабінету Міністрів України та завершили свою акцію біля будівлі Адміністрації Президента України.

Попереду колони учасники акції несли банери із надписами «Євронаступ», «Європлан», символіку ЄС та України, а також скандували гасла: «Україна – це Європа», «Україна! Права! Європа» та інші.

Серед основних вимог активістів «Євронаступу»: розглянути протягом наступної сесії парламенту усі необхідні євроінтеграційні закони, представити для громадськості та партнерів з Європейського Союзу всі необхідні концепції реформ, а також забути про партійність до саміту у Вільнюсі і працювати виключно на національні інтереси України.

Організатор акції, координатор Робочої групи Національного круглого столу з євроінтеграції та ініціатор всеукраїнської громадянської кампанії «Євронаступ» Сергій Бондарчук в своєму виступі зазначив, що громадськість зібралась на заході для того, щоб не дати політикам забалакати тему євроінтеграції.

«Сьогодні дуже важливий день – він визначатиме подальший перебіг сесії парламенту. Або політики знову замість роботи влаштують шоу з бійками та гучними заявами, або розпочнуть працювати на користь країни», - сказав Бондарчук.

Учасники акції передали свої вимоги та розроблений експертами Національного круглого столу план дій для виконання вимог зі «списку Фюле» - Європлан до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів та Адміністрації Президента. Біля комітетів погоджувальної Ради ВРУ Сергій Бондарчук також вручив примірник Європлану лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку, який пообіцяв розглянути вимоги громадськості.