Затори на проспекті Перемоги залишилося терпіти менше тижня

Столичним водіям залишилося менше тижня потерпіти пробки на проспекті Перемоги: вже в ці вихідні «Київавтодор» планує завершити реконструкцію першої ділянки.

На реконструкції першої ділянки проспекту Перемоги місцями ще не доробили тротуари і велодоріжки. Єдине, що ще не завершили в плані дорожнього покриття , - невелику ділянку довжиною в 100-150 метрів на шляхопроводі над проспектом Палладіна. Саме через неї в серпні в цьому районі утворювалися кілометрові затори: стояв не тільки проспект Перемоги, а й Окружна дорога, проспект Палладіна і прилеглі вулиці, пише «Сегодня».

«Вже залили бетон на арматуру , покладемо ізоляцію і будемо укладати три шари асфальту. Незабаром почнемо зміцнення шляхопроводу і встановимо огорожу», - розповіли робітники.

«Всі роботи закінчимо навіть раніше терміну : якщо все буде добре, асфальт укладемо вже в ці вихідні. Відсутні деталі відбійника вже завозять на будівництво», - сказав гендиректор «Київавтодору» Петро Береговий.

Основна причина, чому кияни раділи реконструкції проспекту - ремонт підземних переходів, який обіцяли зробити разом з дорогою.

«Заради того , що біля нашого будинку полагодять сходи переходів, готові терпіти і пробки, і вихлопні гази», - говорили місцеві жителі. Зараз з підземок вже зняли стару плитку, зміцнили сходи, щосили білять стелі і стіни.

«Роботи у нас ще на місяць, - розповіли робітники в одному з переходів. - Потрібно покласти плитку на стіни, на підлогу». «Там ще дуже багато роботи: закінчити плануємо у вересні-жовтні, а всі здамо до 6 листопада», - каже Береговий .

Після здачі цієї ділянки дорожники приступлять до нової - від метро «Святошин» до «Нивок». «До наступної ділянки приступимо після Нового року, все залежить від фінансування», - каже Береговий. За його словами, загалом на всьому проспекті реконструюють три шляхопроводи: над проспектом Палладіна, поруч зі станціями метро «Святошин» і «Нивки». «На Святошино буде, як і зараз, чотири смуги, а на Нивках - замість чотирьох стане шість смуг за рахунок розширення шляхопроводу», - сказав чиновник. Основні роботи обіцяють проводити вночі або у вихідні, щоб зменшити пробки.

Реконструкцію першої ділянки проспекту Перемоги оцінюють в 100 млн грн. «Робіт виконано вже на 70 млн грн, а профінансовано - всього 15 млн. Працюємо в борг» , - сказав Петро Береговий.

Нагадаємо, в першу чергу на проспекті Перемоги відремонтують ділянку довжиною в 3,6 км від в'їзду в Київ до метро «Святошин». Весь проспект, який реконструюватимуть у кілька етапів ділянками по 3-4 км, обіцяють закінчити в 2014 році. Пропускна здатність магістралі повинна збільшитися з 40 до 100 тисяч авто на годину. Загальна вартість реконструкції - 400-450 млн грн.