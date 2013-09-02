У системі «Картка киянина» зареєстровано 220 тисяч жителів столиці

На кінець серпня заявки на реєстрацію в системі «Картка киянина» й отримання соціальної картки подали близько 220 тисяч киян. Про це повідомила директор Департаменту соціальної політики КМДА Тетяна Костюренко.

«Станом на 28 серпня фахівцями районних управлінь праці та соціального захисту в системі «Картка киянина» зареєстровано 161 437 осіб. Ще 57 865 осіб зареєстрували фахівці банку «Хрещатик» – партнера проекту. Таким чином, всього на кінець серпня в системі було зареєстровано 219 302 осіб», – розповіла Тетяна Костюренко.

За її словами, активно продовжується й видача карток киянам, які зареєструвалися в системі раніше. Так, на кінець літа на руки отримали соціальну картку близько ста тисяч киян. При цьому Тетяна Костюренко закликала жителів столиці, які мають право на отримання соціальної картки, але ще не реалізували його, звернеться до управління соцзахисту.

«Картка киянина» є для міста пріоритетним соціальним проектом, який ми впроваджуємо в рамках реалізації соціальних ініціатив Президента України та програми глави держави «Україна для людей». Сьогодні картка дозволяє купувати ліки в мережі аптек КП « Фармація» та товари в найбільших мережах супермаркетів зі знижкою, а також є проїзним документом в метрополітені. Надалі місто розширятиме функціонал картки, пропонуючи її власникам все нові й нові соціальні послуги. Тому киянам, які мають право цього року отримати картку – а це 425 тисяч чоловік (пенсіонери, інваліди, чорнобильці тощо), – рекомендую не зволікати з її отриманням. Управління соцзахисту готові обслужити всіх», – зазначила Тетяна Костюренко.

Нагадаємо, що голова КМДА Олександр Попов назвав «Картку киянина» найпередовішим механізмом соціального захисту громадян. «Я переконаний, що сьогодні ми працюємо над впровадженням найпередовішого і найефективнішого механізму соціального захисту громадян. І за зручністю використання, і за насиченістю соціальними пільгами соціальній «Картці киянина» немає рівних», – зазначив очільник Києва. Попов підкреслив, що «Картка киянина» увібрала в себе нові стандарти соціального захисту, викладені в соціальних ініціативах Президента України Віктора Януковича і його програмі «Україна для людей». Зокрема, йдеться про знижки на лікарські препарати, соціальний захист пенсіонерів, інвалідів (у тому числі дітей- інвалідів), багатодітних сімей тощо.