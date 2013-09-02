Рейтинг кращих шкіл Києва

Напередодні 1 вересня Український центр оцінювання якості освіти традиційно опублікував звіт про результати тестування - 2013.

У десятці шкіл-лідерів опинилися державні навчальні заклади - в основному ліцеї, гімназії та кілька спецшкіл, пише газета "Вести". Якщо порівнювати їх результати з минулорічними, то багатьом школам вдалося утриматися в числі кращих. Наприклад, як і минулого року, з української мови та літератури кращий результат в Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка (було 87,14 % відмінників, зараз - 91%), а з математики - у Русанівського ліцею (було - 100 % , стало - 95,56 %). А ось торішньому лідеру з англійської мови, спецшколі № 155, не вдалося втриматися на першому місці (тепер там ліцей « Інтелект») , і 155 - тепер з «бронзою»: число відмінників знизилося з 88,37 % до 78,95 %. Схожа ситуація і з торішнім лідером з історії України - Природно-науковим ліцеєм №145. Він взагалі випав з числа кращих шкіл по цьому предмету: тих , хто здав тест на 173-200, лише 18,18% (було 90,91%). Хоча, наприклад, з математики він зберіг свої позиції в топ-10 і навіть поліпшив результат.

Найбільше тих, хто не дотягнув до 124 балів, - у звичайних школах. Кількість двієчників там сягає 38% , а в деяких випадках - навіть 60% (наприклад, так здали англійську в школі № 174).

Серед районних лідерів чимало приватних шкіл, в основному, з англійської. Наприклад, ліцей «Гранд» - лідер з цього предмету в Голосіївському районі, школа «Афіни» - у Солом'янському, а гімназії «Прем'єр» і Святошинська - у Святошинському. З одного боку, це пов'язано з тим, що підготовка в цих школах гарна. З іншого боку, не останню роль відіграє і невелика кількість учнів, які приходять в приватних школах на тест (як правило, до 10). Відповідно, провал чи успіх навіть одного учня може вивести школу або в лідери, або в аутсайдери. Для порівняння: у Святошинському районі з англійської мови, крім згаданих шкіл, у лідерах ще й держгімназія «Академія» з результатом у 57,50%. З одного боку, її результат менше, ніж у приватних школах, але з іншого - на тест з англійської від школи ходило 40 осіб.

Серед лідерів - відмінників, в основному, державні ліцеї та гімназії, а в аутсайдерах - звичайні школи. А ось приватники - у відмінниках з англійської , але тести від них здають мало учнів .