Водії київських маршруток погрожують масовим страйком

Найближчим часом у Києві з 20 напрямків можуть зникнути маршрутки. Київська влада не провела конкурс, і найближчим часом перевізники можуть просто зупинитися, оскільки вони - поза законом. Вони погрожують страйком.

Київська влада планує замінити маршрутки на цих напрямках своїми комфортабельними великими автобусами, пишуть «Вести». Але поки достатньої кількості машин немає.

Але й узаконювати приватних перевізників вони не збираються - на конкурс навіть не винесли 24 маршрути. Перший зам департаменту транспорту Іван Шпильовий пояснив це тим, що на ці маршрути не готові документи . Самі ж перевізники кажуть, що чиновники їх обдурили.

«Перевізник , що працює на маршрутах № 442 та № 442- Б, підготував потрібні документи, але на конкурс його все одно не допустили, мовляв, документи не бачили. Те ж саме відбулося і з іншими. Всі недопущені перевізники готують позови і подаватимуть до суду, а якщо не допоможе - будуть влаштовувати страйк , як зробили маршрутники Київської області», - розповів президент Асоціації перевізників Києва Валерій Липецький.

Нагадаємо , водії приміських маршруток на знак протесту просто не виїхали на маршрути, і в результаті тисячі жителів Київщини не змогли дістатися на роботу.