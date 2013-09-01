Попов і Табачник відкрили гімназію "Київська Русь" (фото)

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов разом з міністром освіти та науки Дмитром Табачником відкрили на житловому масиві «Осокорки Північні» новозбудовану гімназію «Київська Русь» з поглибленим вивченням історії та культури слов’янських народів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Ми всі є свідками активної забудови житлового масиву «Осокорки Північні». Тривалий час була невирішена проблема відсутності навчальних закладів, але сьогодні нова гімназія відкрила свої двері для юних мешканців цього району. 825 учнів одночасно зможуть отримувати тут знання. А вже за кілька місяців поруч ми розпочнемо будівництво ще однієї освітньої установи – приміщення для ліцею «Інтелект», – додав Попов.

Загальноосвітній навчальний заклад гімназія «Київська Русь» розрахований на 825 учнів (33 класи). Наповнюваність класів – 25 учнів. У чотириповерховій будівлі площею 3502 кв. м. облаштовано сучасний харчоблок, актову залу, декілька спортивних зали, хореографічну залу, тренажерну залу та басейн. У гімназії працюватимуть три комп’ютерні класи, лінгафонні кабінети, арт-студії. Предметні кабінети обладнані інтерактивними комплексами та телевізорами. Окремо створені кабінети кулінарії, ручної праці, студія прикладних мистецтв, студія музичних інструментів, медіацентр та бібліотека.

Навчання в гімназії буде організовано у режимі «повного дня», що дозволить не тільки розвивати навчальні вміння та навички, а й гармонійно і всебічно розвивати особистість учня. Навчально-виховний процес здійснюватиметься українською мовою. Учні вивчатимуть як предмети російську та англійську мови. У гімназії працюватимуть 42 педагоги.