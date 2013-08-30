Столична влада вирішить проблему працевлаштування випускників ПТНЗ

Учні столичних професійно-технічних навчальних закладів після завершення навчання можуть бути впевнені в працевлаштуванні. Завдяки впровадженню в Києві нових стандартів при формуванні обсягів державного замовлення в ПТНЗ, тісній співпраці навчальних закладів та Департаменту освіти та науки, молоді і спорту з роботодавцями проблем з пошуком роботи у випускників практично немає. Про це повідомила заступник директора Департаменту освіти та науки Вікторія Челомбітько.

«На виконання завдань Президента України Віктора Януковича, програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в столиці запроваджено систему формування обсягів державного замовлення в ПТНЗ, що надає гарантії працевлаштування випускників. Ці обсяги формуються виключно на підставі двосторонніх угод між навчальними закладами і підприємствами, організаціями та установами. Причому в угодах роботодавці зазначають потребу в конкретних працівниках, а місто, в свою чергу, визначає, який вклад замовники мають внести в підготовку учня. Тож роботодавець зацікавлений, щоб ПТНЗ підготували якомога більш кваліфікованого працівника. І звичайно, зацікавлені узяти його на роботу після навчання», – зазначила Вікторія Челомбітько.

За її словами, постійні тристоронні контакти між профільними департаментами КМДА, ПТНЗ та роботодавцями дають позитивний результат. Так, з 5475 випускників 2012 року, що навчалися за кошти державного бюджету, за професією працевлаштовано 4 539 учнів (83 %), продовжили навчання у вищих навчальних закладах – 782 учні (14,2 %), призвані до лав Збройних сил України – 35 особи (0,6 %), отже загальна кількість працевлаштованих сягає 5356 осіб (97,8 %).

Нагадаємо, що програма глави держави Віктора Януковича «Україна для людей» передбачає необхідність нарощування освітнього потенціалу України. У розробленій Комітетом економічних реформ при Президентові України програмі «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» відзначається наявна неефективність моніторингу потреб ринку праці, відсутність урахування сучасних потреб роботодавців системою професійно-технічної та вищої освіти, неузгодженість дій державних структур при плануванні потреби у фахівцях. У якості кроків для подолання проблеми, пропонується мотивація роботодавців до участі в підготовці навчальних програм, узгодження з ними освітніх і професійних стандартів. Також програмою передбачена зміна підходів до формування державного замовлення на підготовку фахівців на основі впровадження прогнозу потреб економіки (регіону), переорієнтація навчальних планів на збільшення частини практичного компонента, масштабне запровадження програм стажування на виробництві.

На сьогодні у столичних професійно-технічних навчальних закладах кваліфікованих робітників навчають 168 професіям, 65% з яких інтегровані та технологічно складні. У 2012-2013 навчальному році між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами-замовниками кадрів укладено 1651 двосторонній договір на підготовку робітничих кадрів, що охоплюють 100% контингенту учнів, які навчаються конкретним робітничим професіям. У Києві спільно з компанією «Хенкель – Баутехнік Україна» створено навчально-практичний центр галузевого спрямування із впровадження інноваційних технологій. Протягом наступного року в столиці створять ще чотири нових навчально-практичних центри інноваційних технологій за галузевим спрямуванням, зокрема машинобудівної, будівельної, легкої промисловості та за професією зварник. Крім того, міська влада має на меті провести суттєву модернізацію матеріально-технічної бази навчальних закладів шляхом впровадження інноваційних виробничих технологій, механізму залучення інвестиційних програм, а також поліпшення соціального захисту випускників та педагогічних працівників ПТНЗ.