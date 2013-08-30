Комуністам можуть заборонити наради щодо референдуму про Митний союз

Фото прес-служби КПУ

У четвер, 29 серпня, Європейська партія України зареєструвала в Окружному адміністративному суді Києва позов, в якому просить заборонити Комуністичній партії України організовувати і проводити наради з проведення всеукраїнського референдуму про вступ України в Митний союз, повідомляє ТСН.

У партії зазначають, що референдум суперечить закону "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" і заявою Верховної Ради від 22 лютого 2013 року "Про реалізацію євроінтеграційних прагнень України та укладення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом".

Верховна Рада визнала європейську інтеграцію держави і членство в ЄС в якості пріоритетного напряму зовнішньої політики України, йдеться в заяві Європейської партії. З урахуванням цього у своєму позові Європейська партія України просить визнати протиправними дії КПУ, а також дії ЦВК щодо прийняття та реєстрації повідомлення КПУ про проведення всеукраїнського референдуму.

Нагадаємо, 16 серпня в Центральну виборчу комісію надійшло повідомлення Комуністичної партії України про проведення зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму стосовно вступу України в Митний союз. Зазначені збори вони мають намір провести 8 вересня 2013 року.