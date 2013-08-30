Київські студенти зможуть використовувати студентський квиток як проїзний

Студенти столичних вишів з вересня зможуть використовувати студентський квиток із вбудованим безконтактним інтерфейсом як пільговий проїзний у метрополітені, а також у наземному транспорті, зокрема, швидкісному трамваї.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, послуга із придбання пільгового проїзного розрахована на студентів, які мають так званий гібридний студентський квиток-картку з двома чіпами - контактним і безконтактним .

На контактний чіп заноситься інформація про власника, права на пільги та банківська інформація. Безконтактний чіп може забезпечувати використання картки в метрополітені, а також у системах контролю доступу до приміщень навчального закладу і гуртожитків або як бібліотечного квитка.

Наразі таку послугу можуть отримати студенти КПІ, які мають так званий гібридний студентський квиток-картку.

Студенти інших столичних вишів зможуть користуватись новою послугою за наявності у них відповідних студентських квитків із безконтактним інтерфейсом та після укладання договору між КП «Київський метрополітен» і відповідним навчальним закладом на первинну ініціалізацію таких квитків, а також на підтримання бази даних студентів в актуальному стані.

Індивідуальна ініціалізація квитків проводиться на дільниці забезпечення засобами оплати проїзду КП «Київський метрополітен» за адресою: проспект Перемоги 35, кімната 113. Після ініціалізації квитка, необхідно записати на ньому контракт на місяць у будь-якій касі метрополітену. У подальшому термін дії квитка продовжується як в касах метрополітену, так і в автоматах дозапису безконтактних карток, що встановлені у вестибюлях станцій, пояснили в КМДА.

За даними КП «Київський метрополітен», пілотний проект із використання таких квитків розпочався в січні 2012 року зі студентами НТУ «Київський політехнічний інститут». Станом на сьогодні транспортний додаток записано на 1 тис. 869 студентських квитках. Щомісячно студенти купують більше 1 тис. пільгових проїзних квитків, зазначається в повідомленні.