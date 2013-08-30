Київський зоопарк на два дні зробив безкоштовним вхід для першокласників
10:50, 30 серпня 2013Київ
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Безкоштоввним вхід буде 31 серпня і 1 вересня
31 серпня і 1 вересня вхід до Київського зоопарку для першокласників буде безкоштовним.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, фахівці підприємства ознайомлять дітей з пеліканами, лебедями, слоном Хорасом, жирафами, ведмедями Потапом і Настею, а також тиграми, левами, анакондами і іншими мешканцями зоопарку.
Крім того, у День знань в зоопарку відкриється «Повчальний екоакваріум», який навчатиме дітей правильно ставитися до навколишнього середовища.
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