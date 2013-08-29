Попов доручив розробити програму оновлення шкіл

Голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов доручив Департаменту освіти та науки, молоді та спорту підготувати протягом десяти днів проект програми розвитку шкіл столиці.

Про це повідомила у прямому ефірі на телеканалі «Київ» директор Департаменту Оксана Добровольська.

За її словами, програма, яка матиме назву «Оновлена школа», міститиме перелік аварійних та недобудованих шкіл міста, черговість їх капітального ремонту чи будівництва.

До програми можуть бути включені, зокрема, школи №127, 140 тощо. Відновленням школи №114 у Подільскому районі міста, закритої ще кілька років тому через аварійність, столична влада має намір впритул зайнятись вже найближчим часом.

«Цього року маємо завдання завершити проектну документацію, отримати всі необхідні дозволи для того, щоб наступного року розпочати капітальний ремонт школи №114», – сказала Добровольська.

Директор Департаменту також нагадала, що 500 загальноосвітніх шкіл столиці і 45 приватних навчальних закладів готові до нового навчального року.

«Я сьогодні можу із впевненістю сказати, що всі заклади освіти, саме школи, готові вже прийняти наших дітей, наших прекрасних і чудових учнів. Особлива увага сьогодні приділяється нашим першокласникам, які вперше прийдуть до школи. Приділяється особлива увага й п’ятикласникам, які теж сьогодні прийдуть до школи і почнуть вивчати нові державні стандарти, що сьогодні будуть впроваджуватися в освіті, другокласникам, які почнуть вивчати нові предмети. І до цього ми, вчителі, як методично, так і матеріально-технічно повинні підготуватися», – зазначила Добровольська.

Як повідомлялося раніше, цьогоріч загалом у країні буде введено в експлуатацію 58 шкіл, а також завершено будівництво окремих прибудов в 11 загальноосвітніх школах. На сьогодні ремонтно-профілактичні роботи проведені в 19,5 тис. шкіл, ремонтуються системи опалення в 1,6 тис. шкіл і реконструюється більше 4,5 тис. шкільних котелень.

Також на сьогодні завершено підготовку всіх навчальних закладів до нового навчального року, всі приміщення доведені до належного технічного та санітарного стану, штати укомплектовані, а навчальна база підготовлена ​​до повноцінного викладання предметів. Спортзали і спортивні майданчики готові до проведення занять і тренувань.