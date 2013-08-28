ДАІ просить водіїв завтра не паркуватися поблизу «Олімпійського»

Столична Державтоінспекція просить водіїв завтра не паркувати автомобілі на прилеглих до НСК «Олімпійський» вулицях у зв’язку з проведення футбольного матчу Чемпіонату Ліги Європи між ФК «Динамо» (Київ) та ФК «Актобе» (Казахстан).

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

Зокрема, як йдеться в повідомленні, з метою забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту та пішоходів, зокрема вільного пересування вболівальників до НСК "Олімпійський", ДАІ звертається до водіїв з проханням не залишати транспорт з порушенням правил, а також з 8-ї години ранку не паркувати автотранспорт на тротуарах вулиць Фізкультури, Велика Васильківська, Жилянській, Шота Руставелі, Саксаганського та Еспланадній.

Державтоінспекція радить і водіям, і пішоходам бути обачними, неухильно дотримуватись сигналів регулювальників, вимог дорожніх знаків, і передусім тимчасово встановлених.