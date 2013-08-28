Столична влада відбирає приміщення дитсадків у орендарів і після ремонту повертає дітям

У вересні в Києві відкриє свої двері черговий капітально відремонтований дитячий садок. Дитсадок №373 на вулиці Мартиросяна у Солом'янському районі столиці після капітального ремонту, проведеного в рамках міської програми відновлення дошкільних навчальних закладів, може прийняти додатково близько сотні київських дітей.

Про це повідомила директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київміськдержадміністрації Оксана Добровольська.

За її словами, міська влада на виконання доручень і завдань глави держави з модернізації системи освіти першочергову увагу приділяє питанню створення нових місць у дитсадках і поліпшенню умов у дитячих дошкільних установах.

Так, у дитсадку №373 місто відновило цілу окремо розташовану будівлю, яку раніше передали в оренду, а потім довгий час використовували не за призначенням. Торік там відкрили одну групу. У нинішньому ж провели капітального ремонту. Зокрема, відремонтували фасад, вікна замінили на склопакети. Крім цього упорядкували всю територію дитсадка, спорудили новий дитячий майданчик. У дитячому садку переобладнані також пральня та харчоблок.

«Місто не тільки створює нові місця в дитячих садках. Ми прагнемо того, щоб забезпечити київським дітям комфорт, щоб і новозбудовані, і відновлені дитсадки відповідали найсучаснішим вимогам до дитячих дошкільних закладів», – зазначила Оксана Добровольська.

Нагадаємо, в 2013 році столична влада має намір відновити і модернізувати у Києві 27 дитсадків – на 7 більше, ніж планувалося спочатку. Буде відновлено роботу 80 груп.

«Це означає, що з урахуванням нових груп у приватних навчальних закладах місто отримає додатково 4500 нових місць у дитсадках. Враховуючи, що черга в столиці становить без малого 6600 осіб, то такі заходи – серйозний крок до її ліквідації. Разом з будівництвом нових дитсадків ми відновлюємо роботу дошкільних навчальних закладів, приміщення яких експлуатувалися не за призначенням, – ремонтуємо і повертаємо їх дітям», – розповів голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов.

Так, у цілому в країні в рамках реалізації Соціальних ініціатив Президента Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» цього року планується створити 60 тисяч нових місць у дошкільних навчальних закладах. Зокрема, за 7 місяців цього року вже створено 17 тисяч. Всього за 2013-2014 рік буде створено 100 тисяч місць у дитячих садках. Триває процес повернення будівель дитсадків, які використовуються не за призначенням.

З 1 січня цього року вже повернуто 23 приміщення дитсадків на понад 1,5 тисячі місць. До кінця року планується повернути ще 39 будівель дитячих садків, що дасть додатково понад 3 тисячі місць. Також до Дня знань розпочнуть роботу 87 навчально-виховних комплексів типу дитсадок-школа, відкритих цього року. Завдяки реконструкції буде відкрито ще 185 дошкільних навчальних закладів.