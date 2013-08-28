У Києві починають роботу сільськогосподарські ярмарки

У Києві 3-7 вересня відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, на них реалізовуватимуть продукцію фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей України.

Зокрема, придбати продукти харчування майже з усіх регіонів України кияни зможуть за такими адресами:

3 вересня (вівторок) в:

- Голосіївському районі на просп. Науки, 88.

4 вересня (середа) в:

- Голосіївському районі на Стратегічному шосе, 6-8;

- Дніпровському районі на просп. Возз’єднання, 2-10;

- Подільському районі на просп. Правди, 31-35;

- Святошинському районі на вул. Підлісна, 8, а також на розі просп. Перемоги й бульв. Академіка Вернадського та на розі вул. Тулузи й бульв. Роллана;

- Шевченківському районі на вул. Трудова, 7-А.

5 вересня (четвер) в:

- Голосіївському районі на вул. Новопирогівська, 25, вул. Володимирська, 84-86;

- Печерському районі на розі вул. Первомайського та Мечнікова.

6 вересня (п’ятниця) в:

- Голосіївському районі на просп. 40-річчя Жовтня, 116;

- Дарницькому районі на просп. Григоренка, 1/7 (розподільча смуга);

- Деснянському районі на вул. Маршала Жукова (в межах просп. Лісового та вул. Волкова);

- Дніпровському районі на вул. Гродненська, 1/35-5;

- Оболонському районі на вул. Бережанська, 15;

- Печерському районі на розі вул. Первомайського та Мечнікова, бульв. Дружби народів, 8, пров. Виноградний;

- Подільському районі на просп. Правди, 5-11;

- Святошинському районі на вул. Підлісна, 8, а також на розі просп. Курбаса та бульв. Роллана;

- Солом’янському районі на вул. Козицького та Пулюя, 5;

- Шевченківському районі на вул. Воровського, 2-4, вул. Ризькій, 1, на розі вул. Щусєва та Тираспольської, на вул. Якіра, 19, вул. Піка, вул. Олеся Гончара, 65-А.

7 вересня (субота) в:

- Голосіївському районі на вул. Паньківській, 18-20;

- Дарницькому районі на вул. Ревуцького, на просп. Григоренка, 1/7 (розподільча смуга);

- Деснянському районі на вул. Цвєтаєвої (в межах просп. Маяковського та вул. Закревського);

- Дніпровському районі на бульв. Праці, 3-9;

- Оболонському районі на вул. Гавро, 1-9, вул. Бережанській, 15;

- Печерському районі на вул. Задніпровського (в межах бульв. Лесі Українки та вул. Щорса);

- Подільському районі на вул. Світлицького, 25;

- Святошинському районі на вул. Жолудєва;

- Солом’янському районі на вул. Стадіонній (в межах вул. Урицького та Богданівської);

- Шевченківському районі на вул. Подвойського, 2-12.

На ярмарках споживачам запропонують різноманітні продукти харчування: картоплю, овочі, фрукти, м’ясо та м’ясні продукти, рибу та рибопродукти, цукор, борошно-круп’яні вироби, олію, мед, консервовані продукти та інші продовольчі товари від безпосередніх товаровиробників, підприємств харчової та переробної промисловості за цінами на 10-15% нижчими від ринкових, зазначається в повідомленні.