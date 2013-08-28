Київський фунікулер закриють на ремонт

Київський фунікулер з 15 вересня на місяць закривається на ремонт.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з метою виконання капітального ремонту вузлів фунікулера його рух буде припинено з 15 вересня до 15 жовтня 2013 року.

Так, згідно з відповідним розпорядженням КМДА, комунальному підприємству «Київпастранс» доручено здійснити комплекс необхідних робіт у зазначений термін для подальшої надійної експлуатації київського фунікулера.

Як нагадали в прес-службі, фунікулер експлуатується з 1905 року. За цей час він тричі піддавався докорінній реконструкції – в 1928, 1958 та 1984 роках. Щороку, восени, фунікулер закривається для проведення ремонтних робіт.