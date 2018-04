У Києві стартував Чемпіонат світу з художньої гімнастики

У київському Палаці спорту учора увечері відбулася урочиста церемонія відкриття Чемпіонату світу з художньої гімнастики.

Як передає кореспондент УНІАН, з вітальним словом на церемонії виступив президент Міжнародної федерації гімнастики Бруно Гранді, який побажав успіхів усім учасницям світової першості.

Після параду країн-учасниць турніру, яких на нинішньому чемпіонаті зібралася рекордна кількість - 59, глядачів привітали артисти, які виконали народний танець. А п'ятиразова чемпіонка світу з художньої гімнастики Ганна Безсонова виступила з показовою програмою.

На закінчення співачка Ірина Блохіна виконала композицію "We make this World go", яка була записана спеціально для цього чемпіонату і стала його неофіційним гімном.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу з художньої гімнастики проходить у Києві з 27 серпня по 1 вересня.