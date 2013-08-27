У Києві розгорілася війна між паркувальниками і прокуратурою

Підприємці пікетували ГПУ

У Києві кілька десятків підприємців пікетували Генеральну прокуратуру України з вимогою втрутитися у ситуацію і припинити численні спроби рейдерських захоплень автостоянок в інтересах забудовників.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції стверджують, що рейдери намагаються захопити близько 200 автостоянок та майданчиків для паркування у Києві «в інтересах людей, наближених до Генпрокуратури». За словами пікетувальників, захоплення відбуваються "під патронатом" посадових осіб КП «Київтранспарксервіс», який укладає угоди з підприємцями-паркувальниками на право надавати автовласникам послуги з паркування.

Також мітингувальники зазначили, що, починаючи з листопада 2012 року, в столиці сталося близько десятка спроб захоплення автомайданчиків, «під час яких від рук бойовиків серйозно постраждали декілька людей».

"Гігантська кількість наших звернень до будь-яких органів, враховуючи суди, СБУ, Адміністрацію Президента, МВС, ГПУ, не дали жодного результату. Отже, сьогодні ми змушені проводити акції протесту під Генпрокуратурою та Адміністрацією Президента. Генпрокурор має втрутитися в ситуацію та припинити це правове свавілля", - наголосили учасники акції. Вони зазначили, що за наявною у них інформацією, сьогодні судді Господарського суду Києва «отримали вказівки задовольнити позов столичної прокуратури щодо розірвання договорів між КП «Київтранспарксервіс» та підприємцями, які обслуговують автостоянки міста».

"Якщо наші вимоги не будуть виконані, ми будемо вдаватися до більш рішучих заходів", - запевнили підприємці, які надають послуги з паркування.

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У свою чергу в прокуратурі заявляють, що через функціонування нелегальних парковок бюджет Києва щомісяця недотримує майже 17 млн грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної прокуратури з посиланням на начальника управління прокуратури Києва Назара Константинова.

За його словами, перевірка, проведена столичною прокуратурою із залученням контролюючих органів, засвідчила численні порушення в діяльності суб’єктів господарювання, які працюють у сфері надання послуг з паркування.

Так, у порушення умов договорів, укладених з КП «Київтранспарксервіс» щодо експлуатації паркувальних майданчиків, комерційні структури самовільно збільшують кількість машиномісць, а також перевищують затверджений тариф на паркування, підкреслив Константинов.

Більш того, додав він, деякі суб’єкти господарювання навіть після розірвання договорів з комунальним підприємством продовжують нелегально експлуатувати паркувальні майданчики та отримувати за це плату.

«Загалом же, як показали результати перевірки, на території столиці нелегально або з порушеннями законодавства діють близько 60 паркувальних майданчиків, прибутки від яких (а це майже 17 млн грн щомісяця) осідають на рахунках комерційних структур, а не спрямовуються на розвиток інфраструктури міста», - наголосив Константинов.

За його словами, наразі у судовому порядку будуть розглянуті усі порушення, виявлені під час перевірок.

«Тобто правомірність діяльності як державного підприємства, так і приватних структур розглядатиме суд. І ті власники нелегальних парковок, які сьогодні вдаються до провокацій та намагаються у такий спосіб підбурювати громадськість, власне, прагнуть уникнути відповідальності», - додав він.

Константинов також зазначив, що ані під тиском провокацій, ані під тиском так званих захисників нелегальних паркомісць, прокуратура не має наміру відступати від правомірного шляху вирішення ситуації, що склалася.

«Проблема нелегальних парковок ніколи не втрачає актуальності у столиці. І справа не лише в тому, що у такий спосіб відмиваються державні кошти, але й у тому, що нелегальні стоянки поблизу парків, дитячих садків, шкіл, місць відпочинку наражають на небезпеку дітей і дорослих. Тому тут не може бути жодних компромісів, окрім усунення виявлених порушень», - зауважив Константинов.

За даними прес-служби, прокуратура Києва вже пред’явила до суду 17 позовів щодо розірвання договорів між КП «Київтранспарксервіс» та суб’єктами господарювання, які експлуатують паркувальні майданчики без належних правових підстав.