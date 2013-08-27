Київ лідирує за темпами будівництва шкіл та дитсадків

Київ є лідером серед регіонів за темпами будівництва нових шкіл та дитячих садків.

Таку думку висловив журналістам голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов, додавши, що «столиця має намір утримувати темпи будівництва навчальних закладів».

«Необхідність столиці в нових школах, звичайно, не настільки висока, як необхідність у дитячих садках. Але місто росте, тому ми працюємо на перспективу. Програма Президента «Україна для людей» чітко визначає завдання, яке ми зобов'язані виконати. А саме – забезпечити кожну дитину дошкільного віку місцем у дитячому садку. Велике значення глава держави надає будівництву нових шкіл. У цьому питанні, як у питанні створення місць у дитсадках, Київ – безперечний лідер серед регіонів», – зазначив Олександр Попов.

Очільник Києва нагадав, що 1 вересня відкриває двері для київських школярів новий сучасний навчальний заклад на житловому масиві Осокорки-Північні – гімназія «Київська Русь», розрахована на 825 учнів. Новий навчальний заклад побудовано з урахуванням найсучасніших вимог до організації навчального процесу. У школі є лінгафонні кабінети, арт-студії, добре обладнані комп'ютерні класи, спортзал, басейн.

У Деснянському районі відкрита приватна Російсько-українська гімназія на 200 учнів. Таким чином, в столиці до нового навчального року буде налічуватися 465 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та 45 приватної форми власності.

Також, за словами Олександра Попова, місто цього року не припиняло проведення планових капітальних ремонтів дитсадків і шкіл. Так, наприклад, оновлена ​​одна з найстаріших шкіл Солом'янського району – №121. У навчальному закладі замінено вікна та двері, відремонтовано дах, приміщення й упорядковано територію. За словами голови КМДА, столична влада не має наміру знижувати темпи будівництва нових шкіл та дитсадків. Зокрема, школа на півтисячі дітей буде відкрита в Печерському районі, на вулиці Драгомирова, тут же планується звести новий дитячий садок.

Нагадаємо, що реформування системи освіти передбачено програмою Президента України Віктора Януковича, його соціальними ініціативами, а також програмою економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Метою реформ є підвищення конкурентоспроможності української освіти, інтеграція системи української освіти в єдиний європейський освітній простір. Зокрема, передбачається створення нових державних стандартів початкової, базової і повної середньої освіти; запровадження обов'язкової дошкільної освіти дітей дошкільного віку, широке впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах тощо.

Як повідомлялося раніше, за два роки в Києві в дитсадках створено понад сім тисяч додаткових місць. Цього року в планах столичної влади створення ще близько чотирьох з половиною тисячі місць. В цілому по країні в рамках реалізації соціальної ініціативи «Діти – майбутнє України» цього року має бути створено 60 тисяч нових місць у дошкільних навчальних закладах.

Зокрема, за 7 місяців цього року вже створено 17 тисяч місць. Усього жза 2013-2014 рік буде створено 100 тисяч місць у дитсадках. Триває процес повернення будівель дитсадків, які використовуються не за призначенням. З 1 січня цього року вже повернуто 23 приміщення дитсадків на понад 1,5 тисячі місць. До кінця року планується повернути ще 39 будівель дитячих садків, що дасть додатково понад 3 тисячі місць. Також до Дня знань розпочнуть роботу 87 навчально-виховних комплексів типу дитсадок-школа, відкритих цього року. Завдяки реконструкції буде відкрито ще 185 дошкільних навчальних закладів.