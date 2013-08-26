У Києві горить університет Богомольця (фото)

Горить університет Богомольця/ Фото: А. Браткова, vesti.ua

У Києві горить приміщення університету ім. Богомольця.

Як повідомляють Вести, над приміщенням на проспекті Перемоги, стоїть стовп диму. Незважаючи на вихідний день, у приміщенні були люди, які повибігали на вулицю.

Біля університету стоїть вісім пожежних машин. Також на місці надзвичайної ситуації очікують кілька швидких.

За попередніми даними, будівля спалахнула через коротке замикання.

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Наразі, пожежники підігнали високий пожежний кран з візком нагорі, до нього підвели шланг і так гасять пожежу.