Кінотеатр Київська Русь незабаром відновить роботу

"Кінотеатр тимчасово призупинив роботу. Відновлення роботи кінотеатру очікується 3 вересня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше, 23 серпня, директор кінотеатру «Київська Русь» Станіслав Ситник заявляв про рейдерське захоплення кінотеатру.

«Сьогодні о 8 годині ранку державні виконавці з керівником департаменту культури КМДА Світланою Зоріною, представниками КП «Київкінофільм», та представниками правоохоронних органів почали проводити опис майна кінотеатру «Київська Русь».

За словами директора, «виконавець розуміє, що майно кінотеатру загальною площею 7 200 кв. м. за один день описати не вдасться, тому проводить опис вибірково і поспіхом, замінюючи замки на всіх дверях кінотеатру. Працівникам кінотеатру забороняють забрати навіть свої речі».

«Ми можемо бачити типову рейдерську схему захоплення комунального майна за допомогою державних структур. Те рішення суду, про виселення товариства, про яке каже Зоріна, з’явилося лише після пікету працівниками кінотеатру КМДА, які вимагали владу припинити проводити рейдерські захоплення столичних кінотеатрів», - зазначив директор кінотеатру.

Як повідомляв УНІАН, комунальна мережа «Київкінофільм», за рішенням Київради від 22 травня ц.р., має розширитися з 8 до 16 кінотеатрів. Йдеться про кінотеатри “Братислава”, “Київська Русь”, “Лейпціг”, “Ленінград”, “Росія”, “Флоренція”, “Загреб” та кінотеатр “Ім.Шевченка”.

Депутати доручили КМДА утворити комісію щодо кінотеатрів, що приєднані до “Київкінофільму”.