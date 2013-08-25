Міліція розслідує перешкоджання роботі журналістів «5 каналу» (відео)

Скріншот відео 5 канал

Міліція проводить розслідування щодо перешкоджання роботі знімальної групи «5 каналу» на столичному Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні о 4.20 по спецлінінї «102» до міліції надійшло повідомлення про те, що на Майдані Незалежності невідомі особи перешкоджають проведенню відеозйомки журналістам «5 каналу».

О 4.35 на місце конфлікту прибула слідчо-оперативна група. До правоохоронців звернулась громадянка, 1985 року народження, з повідомленням про те, що вона є кореспондентом служби новин «5 каналу», і під час зйомок сюжету в неї виник конфлікт з невідомим чоловіком, який перешкоджав проведенню відеозйомки.

На місці було з’ясовано, що кореспондент разом з оператором проводили відеозйомку сюжету про прибирання Майдану Незалежності. Вони зайшли на територію, прилеглу до сцени, яка була огороджена щитами, де тоді проводилось демонтування сцени. Побачивши їх, охоронець, який стеживв за безпекою людей під час демонтажу, а також здійснював охорону техніки та обладнання, попросив їх залишити дану територію. Зі слів охоронця, на журналістах не було жодної розпізнавальної символіки приналежності до будь-яких ЗМІ і вони не представились. Тому він почав вимагати, щоб невідомі йому особи припинили його знімати, адже він не надавав дозволу на це. Оскільки оператор продовжував знімати, охоронець намагався закрити об’єктив відеокамери, тим самим випадково зняв сонцезахисну накладку на відеокамеру, яку поклав на бордюр. Через це виник конфлікт, однак оператор зйомку не припинив, лише переставив штатив за паркан, де прибирання проводили комунальні служби. Саме тому охоронець склав штатив та поклав його на паркан. Про те, що особи є журналістами, і те, на якому каналі працюють, він дізнався від правоохоронців, які прибули за викликом. Під час конфлікту матеріальних збитків не завдано, тілесних ушкоджень не нанесено, йдеться у повідомленні.

Кореспондент звернулась із заявою до Шевченківського районного управління міліції. Слідчим відділом Шевченківського РУ матеріали внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

У міліції закликали громадян: «Поважайте один одного, якою б діяльністю ви не займались, яку б посаду не обіймали. Поважайте роботу і зусилля один одного».