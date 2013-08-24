В центрі Києва у зв’язку зі святом обмежать рух

Станція метро «Майдан Незалежності» може бути зачинена на вхід та вихід

У зв’язку з відзначенням 22-ї річниці Незалежності України в центрі Києва буде обмежено рух автотранспорту.

За даними прес-служби Київської міської державної адміністрації, під час церемонії покладання квітів можливе тимчасове обмеження руху автомобілів поблизу під’їздів до пам’ятників Тарасу Шевченку, Михайлу Грушевському та Володимиру Великому.

Орієнтовно з 12.00 до 14.30 буде призупинено рух усіх видів транспорту на час проведення карнавального дійства «Всеукраїнський парад вишиванок 2013». Відбуватиметься захід за маршрутом: вул. Лаврська (від адмінбудівлі ДП «Національний культурно-художній і мистецький комплекс «Мистецький арсенал») – площа Слави – вул. Мазепи – вул. Грушевського – вул. Шовковична – вул. Інститутська – Майдан Незалежності.

Також під час проведення загальнодержавних заходів станція метро «Майдан Незалежності» може бути зачинена на вхід та вихід для пасажирів. У зазначений період станція працюватиме лише як пересадочний вузол.

Натомість у ніч із 24 на 25 серпня робота метрополітену буде продовжена на 30 хвилин.