Київська влада залучає бізнес до проектів з енергозбереження в школах

Завдання підвищення енергоефективності комунальної сфери в Києві вирішується міською владою з використанням різних форм співпраці з соціально-відповідальним бізнесом. У рамках Меморандуму, підписаного між КМДА, проектом USAID «Реформа міського теплозабезпечення» та ТОВ «ДТЕК», реалізуються проекти з теплосанації будівель і впровадження енергозберігальних технологій у навчальних закладах столиці.

Про це повідомила директор департаменту освіти і науки, молоді та спорту Оксана Добровольська.

«На робочій зустрічі з головою КМДА Олександром Поповим директори шкіл підтвердили, що вони готові до впровадження проектів з енергозбереження. Завдяки співпраці з компанією ДТЕК вже виконано низку проектів в Оболонському районі. Цього року ми спільно провели серед київських навчальних закладів конкурс проектів з енергозбереження, і п'ять шкіл-переможців отримали по 180 тисяч гривень для реалізації своїх конкурсних пропозицій», - розповідає Оксана Добровольська.

Переможцями стали школи № № 134, 201, 242, ліцей міжнародних відносин № 51, гімназія № 178. Ще шість навчальних закладів отримали сертифікати на 20 і 15 тисяч гривень. Ці загальноосвітні установи в цілому отримали 1 мільйон гривень. Київська влада планує збільшити фінансування розроблених за дорученням Президента України програм впровадження енергозберігаючих технологій в роботу комунальних установ і підприємств міста.

За словами Оксани Добровольської, з 1 вересня ще 10 столичних загальноосвітніх закладів приєднаються до проекту «Енергоефективні школи», що дасть їм можливість здійснити повний комплекс енергозберігальних заходів.

Крім того, департамент освіти вже готує пропозиції щодо реалізації політики енергозбереження в 2014 році, які включають низку напрямків, таких як реконструкція старих навчальних закладів, термомодернізація, установка альтернативних джерел енергії (теплові насоси, сонячні батареї).