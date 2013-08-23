Опозиція організовує у Києві ходу до Дня Незалежності

Об’єднана опозиція «Батьківщина» завтра у Києві відзначить День Незалежності України святковою ходою і мітингом в центрі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, об 11.00 колона вирушить з Михайлівської площі в напрямку сквера Шевченка, де біля пам’ятника поету відбудеться мітинг. У мітингу візьмуть участь лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, керівник Центрального штабу «Батьківщини» Олександр Турчинов та народні депутати.

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В обласних, міських та районних центрах України на центральних площах теж відбудуться святкові мітинги.

Як повідомляв УНІАН, з нагоди 22-ї річниці Незалежності України лідер фракції “УДАР” Віталій Кличко дасть старт мотопробігу та проїде Києвом разом із байкерами, а лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок традиційно перепливатиме Дніпро.