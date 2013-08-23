Азаров розповів, коли у Києві відкриють нову станцію метро
За півтора місяці
Азаров обіцяє, що "Теремки" скоро запрацюють
Столичну станцію метро "Теремки" буде відкрито за півтора місяці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров після перевірки ходу будівництва станції «Теремки» Куренівсько-Червоноармійської лінії столичного метрополітену.
«За півтора місяці мешканці великого району матимуть можливість використовувати цю станцію метро», - сказав Азаров.
Також він підкреслив, що уряд приділяє значну увагу реалізації великих інфраструктурних проектів, оскільки для їх здійснення залучається велика кількість людей. В цьому контексті Азаров поінформував, що, зокрема, на кожного метробудівця припадає 6-7 робітників у суміжних галузях.
«Реалізація великих інфраструктурних проектів дозволяє покращувати життя людей. Подивіться, скільки за останні три роки зроблено для того, щоб автомобільний рух звільнився від заторів, від транзитного транспорту», - наголосив Азаров.
Прем’єр-міністр зазначив, що після введення в експлуатацію станції «Теремки» метробудівці зосередяться на будівництві нової лінії метро у напрямку столичного житлового масиву Троєщина.
«Ми знайдемо всі необхідні фінансові ресурси, і будівництво метро у Києві продовжуватиметься», - наголосив Азаров.
Також він проінспектував тунель київського метрополітену, оглянув новий потяг вітчизняного виробника та проїхав від станції «Іподром» до станції «Теремки».