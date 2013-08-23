Азаров розповів, коли у Києві відкриють нову станцію метро

Азаров обіцяє, що "Теремки" скоро запрацюють

Столичну станцію метро "Теремки" буде відкрито за півтора місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем’єр-міністр України Микола Азаров після перевірки ходу будівництва станції «Теремки» Куренівсько-Червоноармійської лінії столичного метрополітену.

«За півтора місяці мешканці великого району матимуть можливість використовувати цю станцію метро», - сказав Азаров.

Також він підкреслив, що уряд приділяє значну увагу реалізації великих інфраструктурних проектів, оскільки для їх здійснення залучається велика кількість людей. В цьому контексті Азаров поінформував, що, зокрема, на кожного метробудівця припадає 6-7 робітників у суміжних галузях.

«Реалізація великих інфраструктурних проектів дозволяє покращувати життя людей. Подивіться, скільки за останні три роки зроблено для того, щоб автомобільний рух звільнився від заторів, від транзитного транспорту», - наголосив Азаров.

Прем’єр-міністр зазначив, що після введення в експлуатацію станції «Теремки» метробудівці зосередяться на будівництві нової лінії метро у напрямку столичного житлового масиву Троєщина.

«Ми знайдемо всі необхідні фінансові ресурси, і будівництво метро у Києві продовжуватиметься», - наголосив Азаров.

Також він проінспектував тунель київського метрополітену, оглянув новий потяг вітчизняного виробника та проїхав від станції «Іподром» до станції «Теремки».