КМДА оштрафували за те, що керівнику «Київської фортеці» не повернули посаду

Кулінича досі не поновили

На Київську міську державну адміністрацію накладено штаф у сумі 680 грн за непоновлення В'ячеслава Кулінича на посаді керівника «Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Таку відповідь народний депутат України, голова підкомітету з питань охорони та популяризації культурної спадщини Олександр Бригинець отримав від Державної виконавчої служби України на своє депутатське звернення щодо невиконання рішення суду, яке було прийняте на користь Кулінича, повідомили УНІАН у прес-службі депутата.

Бригинець висловив здивування, що «київська влада готова витрачати гроші на штрафи, аби лише відтягнути поновлення», і закликав голову КМДА Олександра Попова втрутитися в ситуацію і виконати рішення суду щодо поновлення Кулінича на посаді керівника «Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Як повідомляв УНІАН, Кулінича було звільнено з посади керівника «Київської фортеці» влітку 2012 року року. Кулініч до цього звільнення пропрацював у «Київській фортеці» близько 17 років.

Кулінич одразу заявив, що вважає незаконним наказ Головного управління культури КМДА (зараз - Департамент культури КМДА) про його звільнення. У зв’язку з цим він оскаржив наказ в Окружному адміністративному суді Києва.

Кулінич зазначав, що у наказі, виданому 17 липня 2012 р., йдеться про його звільнення "у зв'язку з неодноразовим порушенням трудової дисципліни, невиконанням доручень Головного управління культури". "Хоча весь цей час вони регулярно нам підтверджували премію і тільки за тиждень до цього наказу вони винесли мені догану за те, що я не пустив комісію з передачі Башти (№4 - УНІАН) в оренду на територію музею", - додав Кулінич. Крім того, за словами Кулінича, наказ про його звільнення видано з порушенням закону, оскільки він у цей час хворів.

У свою чергу начальник Головного управління культури КМДА Світлана Зоріна наполягала на законності звільнення Кулінича з посади директора Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця".

14 травня 2013 р. Апеляційний суд Києва своїм рішенням відновив Кулінича на посаді керівника Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця" з виплатою коштів за 10 місяців як за вимушений прогул.

20 травня Кулінич заявив, що його не пускають на робоче місце за “дзвінком” з Департаменту культури Київської міської державної адміністрації.

“Я вперто виходив на роботу. Коли вдавалося попасти, а коли - ні. Там існує електронний ключ. Але одного дня цей ключ перестав працювати. Одна із співробітниць мені сказала по телефону, що Ви нас вибачте будь-ласка, ми вас підтримуємо, але дана вказівка вас не пускати. Департамент культури дав вказівку не пускати мене на робоче місце”, - сказав Кулінич.

За словами відновленого судом на посаді керівника музею, по телефону він мав розмову з директором Департаменту культури Світланою Зоріною, яка сказала, що потрібен її наказ про відновлення Кулінича на посаді.

“Зоріна каже, що ви можете повернутись тільки, коли буде мій наказ”, - сказав Кулінич.