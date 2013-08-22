Столична влада взялася за підвищення енергоефективності освітніх установ

Реалізація «Міського енергетичного плану до 2016 року» дозволить Києву вирішити одне з основних завдань Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, а саме: підвищити енергоефективність житлово-комунального господарства.

Перші кроки із впровадження цього плану вже підтвердили результативність закладених в ньому підходів, повідомив журналістам перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Анатолій Голубченко після спільного засідання КМДА та Комітету з економічних реформ, присвяченого забезпеченню енергетичної незалежності.

«Скорочення енергоспоживання, підвищення ефективності використання енергії та впровадження її альтернативних джерел – це основні завдання, які ставить перед нами Президент України Віктор Янукович у сфері модернізації інфраструктури. Для їхнього вирішення за розпорядженням голови КМДА Олександра Попова був розроблений і вже почав діяти «Міський енергетичний план до 2016 року». Зокрема, реалізація пілотних проектів із термосанації дитсадка № 573 та школи № 233 вже дала можливість цим установам економити більше 40% теплової енергії», – зазначив Анатолій Голубченко та додав, що комплексна термосанація однієї школи дозволяє зменшити витрати бюджетних коштів на оплату енергоносіїв до 550 тисяч гривень на рік.

За словами Анатолія Голубченка, столична влада зосередила основні зусилля на підвищення енергоефективності установ освіти, тому що саме в бюджетній сфері спостерігається значне перевищення затрат енергії.

«Цього року в рамках забезпечення енергетичної незалежності передбачається проведення в Києві термосанації 112 навчальних закладів, у тому числі 41-ї школи, 62-ох дитячих садів і 9-ти ПТУ. Запровадження енергозбереження, яке визначено як одне з першочергових завдань у програмі Президента «Україна для людей», особливо актуально у сфері освіти, адже таким чином ми не тільки домагаємося економії енергоресурсів та бюджетних коштів, а й забезпечуємо комфортні умови для учнів. На наступному етапі ми маємо намір підвищити енергоефективність закладів охорони здоров’я та соціальних служб», – зазначив перший заступник голови КМДА.