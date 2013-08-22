Кияни зібрали підписи на захист Звіринецького урочища

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Жителі Печерська зібрали більше 1000 підписів під зверненням до голови КМДА О. Попова та секретаря Київської міської ради Г. Гереги з вимогою заборонити скандальне будівництво елітного будинку за адресою Підвисоцького, 4в, повідомляє ресурс kiev4you.org.

Згідно з вимогами «Статуту територіальної громади міста Києва», це дозволить внести до Київради пропозицію про скасування рішення № 169/7506 від 6 лютого 2012 року, на підставі якого «Спецжитлофонду» було передано проблемну земельну ділянку.

Мешканцы прилеглих будинків та активісти низки громадських організацій вже більше місяця протидіють вирубці дерев реліктового Звіринецького урочища. За запевненням активістів, підприємство «Спецжитлофонд», незаконно отримавши дану ділянку під приводом будівництва житла для медпрацівників, планує комерційну реалізацію «соцжитла» на Печерську за ринковою ціною.

«Чиновники і депутати зобов'язані почути позицію киян. Ми втомилися терпіти знищення останніх зелених оазисів столиці і перетворення його на кам'яні джунглі. Якщо міське керівництво справді має намір будувати доступне житло, то робити це потрібно на придатних для цього ділянках. І вже точно не в самому центрі міста», - підкреслив один з ініціаторів збору підписів Володимир Бондар.

Як повідомлялося раніше, в липні місцеві жителі зірвали церемонію урочистої закладки капсули 24-поверхової елітної новобудови за участю голови КМДА Олександра Попова.